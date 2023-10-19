” شوف بطاقتك بسرعة ” منحة البريد المصري بالرقم القومي 1000 جنيه لحاملي هذه الأرقام القومية..تعرف عليهم

منحة البريد المصري بالرقم القومي 1000 جنيه، هذا ما تداوله نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً عن منحة مالية تقدمها البريد المصري بقيمة 1000 جنيه.

منحة البريد المصري بالرقم القومي 1000 جنيه

تم تداول أنباء واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول منحة مالية بقيمة 1000 جنيه تُقدم من البريد المصري، وتم ذكر أنه يمكن الحصول على هذه المنحة بواسطة بطاقة الرقم القومي أو بطاقات أخرى تحمل رقمًا محددًا ومع ذلك، فإن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي، مما يشير إلى أنها قد لا تكون صحيحة، وفي التحديث الأخير أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الروابط الإلكترونية المنسوبة للبريد المصري والتي تدعي منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأوضح المركز في بيانه أنه تواصل مع الهيئة القومية للبريد ونفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا يوجد أي منحة بقيمة 1000 جنيه وأن الروابط المتداولة هي مزيفة، وأن المكافآت المزعومة ليست لها أي صلة بالبريد المصري.

خدمات البريد المصري

البريد المصري يوفر العديد من الخدمات المهمة للمواطنين، وتشمل:

خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية مثل بطاقات (ATM) وبطاقات الفيزا.

إمكانية فتح حساب بلا عائد.

فرصة فتح حساب التوفير الذكي.

خدمات تحويل المعاشات والمرتبات.

صرف منح العمالة غير المنتظمة وفقًا لتعليمات الحكومة.

توفير طلبات الحصول على إصدارات الأحوال المدنية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وقسيمة الطلاق وشهادة الوفاة وقيد عائلي.

استعلامات البريد المصري

وفقًا للإعلان الصادر عن الهيئة القومية للبريد، يوجد في جمهورية مصر العربية 4285 مكتبًا للبريد، بالإضافة إلى مكاتب التوزيع والعمليات في المطارات وديوان عام الهيئة، يتم توفير جميع الخدمات المقدمة من البريد للمواطنين وتسهيلها لهم عبر هذه المكاتب.