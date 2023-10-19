“NOW” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة جميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي الآن

يتردد صدى بحث كبير عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يرغب العديد من سكان العراق في معرفة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فلقد صار البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية هو الشغل الشاغل لبال الكثير من المواطنين، خاصة أولائك الذين يعانون من ضيق شديد في المعيشة، ويمرون بحالة اجتماعية سيئة، ولذلك تُقدم الدولة كافة خدماتها لصالح المواطنين، حتى تمر الأزمة الراهنة على خير، خاصة وأن الظروف السيئة قد عصفت بمعظم البلاد العربية.

أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية

تتوقع الآن آلاف الأسر ذات الدخل المنخفض في محافظات العراق الوصول إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، خاصة المشمولين بالوجبة التاسعة، وهذه الرعاية الاجتماعية تأتي عبر مبلغ الدعم المودع في حسابات كي كارد، وهذا الدعم يساعد تلك الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية في ضوء التحديات الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على معظم دول العالم في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تكون الدفعة السادسة متاحة في العشرين من أكتوبر القادم.

أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن تخصيص رابط على منصة مظلتي الإلكترونية لنشر قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بعد استيفائهم للشروط المحددة من قبل الوزارة، وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن هناك عددًا كبيرًا من الأسر تقدمت بأوراقها للتأهيل للرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة، وتصل هذه الأعداد إلى أكثر من 300 أسرة، وأشار المصدر إلى أن من المتوقع نشر أسماء المستفيدين الجدد نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل، وتم إرسال هذه الأسماء إلى وزارة التخطيط لإجراء التدقيق اللازم بهدف توفيرها للجمهور أيضًا في نهاية الأسبوع المقبل.

الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يُمكن الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال القيام بالخطوات التالية: