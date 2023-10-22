قبل الغرامات.. سحب عداد الكهرباء القديم+ المستندات المطلوبة لطلب رفع عداد الكهرباء

سحب عداد الكهرباء القديم من المنزل خطوة هامة وضرورية لإنهاء العلاقة بين المشترك وشركة الكهرباء بشكل نهائي، يجب أن تتم هذه العملية بواسطة فنيين معتمدين حسب توجيهات الشركة المزودة للكهرباء، وذلك لضمان سلامة المنزل والسكان.

سحب عداد الكهرباء القديم

تم الكشف عن عدة أسباب قد تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء القديم، ورفع العداد من المنزل بواسطة المسؤولين في شركة توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة في المحافظة، والحالات التي يتم فيها رفع العداد الكهربائي وقطع التيار الكهربائي عن المواطنين، تشمل ما يلي:

حدوث إتلاف للأختام الموجودة على العداد الكهربائي.

توصيل وصلات غير قانونية بعيدًا عن العدادات الرسمية.

توصيل الكهرباء للأشخاص غير المشتركين بالتيار الكهربائي الذي يتم توريده للمشترك الرسمي.

توصيل المستهلكين بالتيار الكهربائي من وحدات أخرى غير متعاقد عليها مع وزارة الكهرباء.

التلاعب المتعمد في العدادات الكهربائية لإحداث أعطال بها.

تجاوز الأحمال الكهربائية المسموح بها دون الحصول على تصريح من شركة الكهرباء.

منع الفحص الدوري للعدادات وقراءة العدادات من قبل الكشافين والمندوبين التابعين للشركة.

هدم أو إزالة الموقع الذي تم الاتفاق على توريد الكهرباء له دون الحصول على إذن من شركة الكهرباء.

تأخير السداد للمطالبات المادية المستحقة خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الفاتورة.

إجراءات رفع عداد الكهرباء

لتقديم طلب رفع عداد الكهرباء نهائيًا، يجب على المشترك اتباع الإجراءات التالية:

تقديم طلب الخدمة من قبل المستفيد أو من يمثله قانونًا.

في حالة الورثة، يجب تقديم مستند إعلام بالوراثة وموافقة جميع الورثة على الإجراء.

يجب تسديد وتصفية الرصيد المستحق في الفاتورة النهائية على المشترك، بالإضافة إلى قيمة القراءة المخزونة في العداد.

يجب تمكين الشركة من رفع العداد، ولا تشارك الشركة في النزاع بين مالك العقار والسكان.

المستندات المطلوبة لطلب رفع عداد الكهرباء