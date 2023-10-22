لذوي الدخل المحدود.. موعد طرح سكن لكل المصريين 3+ أماكن شقق سكن لكل المصريين 3

موعد طرح سكن لكل المصريين 3، يترقبه جميع المصريين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، أعلنت وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، على إطلاق توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين ذوي الدخل المحدود في مختلف المناطق بمصر، تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتوفير الإسكان المناسب لجميع الفئات الاجتماعية في البلاد.

موعد طرح سكن لكل المصريين 3

كشف الدكتور وليد عباس، المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد طرح سكن لكل المصريين 3 المقرر لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” وأكد أنه يجري التحضير لطرح هذه الوحدات خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، 2023 وستكون المساحات المتاحة للشقق تتراوح بين 75 و90 مترًا.

سكن لكل المصريين 2023

أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حواره مع الإعلامية منى العمدة على برنامج “هنا الجمهورية الجديدة” عبر قناة “النهار”، أن الطرح الحالي يتضمن آلاف الوحدات السكنية المخصصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وشدد على أهمية تعزيز العمل في هذا المشروع والاهتمام بالمشروعات القومية في جميع المدن الجديدة.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 3

تم طرح شقق سكن لجميع المصريين في عدة مواقع في البلاد وتشمل: