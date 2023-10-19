“مواجهة شرسة ” عرض مسلسل عثمان الحلقة 133 الآن قصة عشق .. HD الحلقة مترجمة عربي الموسم الخامس

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 133، مسلسل “المؤسس عثمان” يشهد في الحلقة 133 من الموسم الخامس أحداثًا مثيرة ومهمة بشهادة العديد من المتابعين والمشاهدين، حقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة في العالم في الحلقات الأولى من الموسم الخامس.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 133

اليوم تتصدر حلقة 133 من الموسم الخامس محركات البحث على جوجل بين الأعمال الجديدة، سنتعرف الآن على موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 133 والقنوات الناقلة لها.

حلقة جديدة من مسلسل “المؤسس عثمان”، الحلقة 133 من الموسم الخامس، ستبدأ غدًا، يترقب الجمهور المشاهد للمسلسل من جميع أنحاء العالم هذه الحلقة، الموعد الرسمي لعرض الحلقة 133 هو يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 أكتوبر 2023، تعتبر هذه الحلقة الثالثة من الجزء الخامس من المسلسل.

من المقرر عرضها كل أسبوع يوم الأربعاء في الساعة 9 مساءً على قناة ATV التركية، كما يتم عرضها في الساعة 2 بعد منتصف الليل على قصة عشق مترجمة، وفي الساعة 8 مساءً على القنوات الجزائرية الصعايدة واليرموك ومصر أم الدنيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

يمكنك ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل “المؤسس عثمان” الحلقة 133 مترجمة من خلال القنوات التالية:

قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

– التردد: 12034.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الفجر الجزائرية على العرب سات:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ATV على النايل سات:

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ATV على العرب سات: