اخيرا بعد طول انتظار.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 133 مترجمة للعربية بجوده عاليه عبر تردد قناة الفجر
شهدت محركات البحث إقبال كبير من قبل عشاق الدراما التركية في الوطن العربي عن موعد عرض الحلقة 133 من مسلسل المؤسس عثمان، وذلك استكمالاً لأحداث الحلقات السابقة بعد تحقيقهم نجاحاً كبيراً، وبالرغم من وجود الكثير من المسلسلات التركية المختلفة عبر الساحة إلا أن مسلسل المؤسس عثمان هو الأكثر متابعة في مصر والوطن العربي.
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133
من المقرر ان يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة اليوم الاربعاء الموافق 18 اكتوبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا علي قناة atv التركية، كما من المقرر ان تقوم بعض القنوات الفضائية العربية متمثلة في قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك بعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 133 في المنطقة العربية يوم الخميس الموافق 19 اكتوبر 2023 مترجمة للعربية
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133
يمكنك ضبط تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة التي يترقبها متابعي المسلسل من خلال ملء البينات التالية ..
تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات
- التردد: 12034.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات
- التردد: 11034
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد atv على النايل سات
- تردد القناة 10796.
- استقطاب أفقى.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
تردد atv على العرب سات
- تردد القناة 12692.
- استقطاب عمودى.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
حيث سنشاهد في مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس سوف يستعد المحاربين للمزيد من المعارك الدامية والمثيرة التي ستكون محفوفة بالمخاطر، فمن المتوقع أن ينجح أورهان ومقاتليه في إنقاذ السيد عثمان بعد وقوعه في الأسر، وسنشاهد العديد التفاصيل المشوقة كما أن الجمهور سوف الكثير من الأسرار والخبايا التي تتمحور حول الدولة العثمانية.