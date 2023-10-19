NOW.. ظهور جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 والأخيرة عبر شبكة مظلتي والرعاية والأجتماعية

ويستمر جميع المواطنون العراقيون في البحث عن نتائج طلباتهم للدعم الوجبة الخامسة الذي قدمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من أجل دعم الأسر الفقيرة وتوفير متطلباتهم الأساسية، حيث تشكل الرعاية الاجتماعية أهم عوامل الدعم التي يعتمدون عليها في دفع نفقاتهم الحياتية من مسكن وعلاج وتعليم وخلافه، مما جعل البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 يسجل أعلى نسبة بحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرغب المواطنين في معرفة أنه تم قبولهم من اجل استلام مبلغ الرعاية الاجتماعية والذي أعلنت الوزارة أنه سوف يتم صرفها للمواطنين الذين تم قبولهم على دفعات متتالية نظراً للأعداد الهائلة التي قدمت طلب الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

وتقدم الدولة الدعم على دفعات بعد الإعلان عن الأسماء المقبولة في كل دفعة من اجل صرف الدعم لكل محافظة من محافظات العراق حيث تصرف الدفعة السادسة يوم 20 أكتوبر المقبل، كما تتوالى مراجعة الطلبات المقدمة والتأكد من كونهم من المستحقين للدعم ويتم الإعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 على موقع الوزارة بعد التحقق من استيفاء شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية التالية:

بيجب ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية، مقيم بالعراق.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام من الرجال.

يجب ألا تقل الأسرة المتقدمة عن 4 أفراد.

يجب ألا يكون المواطن مستفيد من برامج دعم أخرى.

من الفئات التي تستحق الدعم الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الهمم والشيوخ.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

وتساعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للإعلان عن أسماء دفعة جديد خلال الأيام المقبلة كما إتاحة لجميع الذين تم قبول طلباتهم الاطلاع على نتائج الرعاية الاجتماعية عبر الانترنت وذلك حيث تم قبول أغلب الطلبات ومازالت مراجعة وفرز باقى الطلبات مستمرة ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن أسمائهم ومعرفة إن كان تم قبولهم في دعم الوجبة الخامسة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: