الحقي اشتري وخزني.. بكام اسعار الأرز الشعير اليوم 2023/10/19 في جميع المحلات والأسواق

قامت الحكومة المصرية بإطلاق مبادرة لتعليق الرسوم والجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار، حيث يساعد ذلك على ضبط الأسواق، ورفع الأعباء عن المواطن البسيط، لتبدأ ملامح المبادرة في الوضوح يوما بعد يوم.

اسعار الارز الشعير اليوم

قام رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بتوضيح سعر الأرز الرفيع اليوم ، حيث سجل سعر الأرز 20 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سجل سعر الأرز العريض اليوم بين 22 و23 جنيهًا، وتم الكشف أن أسباب انخفاض سعر الأرز اليوم في مصر، حيث يرجع إلى البدء الخاص بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع، التي أعلن عنها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، كما سجل سعر الأرز المعبأ ما بين 30 و35، واستقر سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بـ15 ألفا و500 جنيه، كما استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة بـ14 ألفا و900 جنيه.

توقعات سعر الارز الاسبوع المقبل

من المتوقع أن يستمر سعر الأرز الشعير في التراجع بمقدار 10 آلاف جنيه للطن نتيجة زيادة المعروض، بالإضافة إلى قيام بعض المزارعين بالاحتفاظ بالمخزون من العام الماضي، يأتي ذلك بعد جهود الحكومة في تشديد الرقابة على الأسواق كجزء من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص.

هذا وقد أكد الدكتور رجب شحاته بان تخفيض أسعار السلع في الوقت الحالي، يأتي بناء علي توجيهات الرئيس بخفض جميع الاسعار من اجل التخفيف علي المواطنين في ظل الاوضاع الحالية.