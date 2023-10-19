ياسعدكم صرف معاشات نوفمبر بزيادة 30% بخلاف ال 600 جنيه لمن ينطبق عليه هذه الشروط.. هو دا الخبر ولا بلاش

الجمع بين معاشين، بالنسبة للحصول على معاش بعد وفاة أحد الزوجين وفقًا للقانون يتوقف الأمر على الحالة والظروف الشخصية، عادةً ما يمكن الحصول على معاش المتوفى في بعض الحالات، ولكن هناك حالات استثنائية تسمح بالجمع بين أكثر من معاش، يجب الامتثال للشروط والأحكام المحددة في القوانين واللوائح المعمول بها.

حالات الجمع بين معاشين

يجوز في بعض الحالات يمكن الجمع بين أكثر من معاش وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 في مصر، إليك شروط الجمع بين معاشين والفئات التي تشملها:

يمكن للأرملة الجمع بين معاش زوجها ودخلها الشخصي من العمل أو المهنة بدون حدود.

يمكن للأرملة الجمع بين معاش زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

للأبناء الجمع بين معاشين من والديهما دون وجود حدود.

يمكن للأرمل الجمع بين معاش زوجته ودخله الشخصي من العمل أو المهنة بدون حدود.

يمكن للمستحق الجمع بين المعاش ودخله وفقًا لحدود الحد الأدنى للمعاش الذي يقرره قانون التأمينات الاجتماعية.

للأرمل الجمع بين معاش زوجته ومعاشها بصفته منتفعًا بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

يمكن للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون وجود حدود.

شروط الجمع بين معاشين

شروط الجمع بين معاشين وفقًا لإعلان وزيرة التضامن الاجتماعي:

المستحق يجب أن يكون مصري الجنسية. يجب على المستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المعتمد من وزارة الصحة. تعين على المستحق أن يستوفي الشروط الخاصة المتعلقة بالمعاشات العامة والخاصة. ويجب مراعاة أنه في حالة البحث عن استحقاق أخ أو ابن للعجز، يجب تقديم شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي لإثبات عجزه عن الكسب. وتُطبق القواعد والأحكام الواردة في القوانين رقم 79 لسنة 1975 ورقم 148 لسنة 2019 على حالات الاستحقاق وفقًا للأحكام المحددة.

المستندات المطلوبة تشمل:

بطاقة الرقم القومي. بطاقة الخدمات المتكاملة. يجب مراعاة أن أولوية الاستحقاق تتبع النظام التالي: