صرف العلاوات الخمس لهؤلاء بالأسماء بحسب قرارات المحكمة الدستورية بالدولة + جهز حالك علاوة جديدة غير غلاء المعيشة

تعتبر العلاوات الخمسة من بين المكافآت الهامة التي يتلقاها المتقاعدين. لذلك، يتطلع الكثيرون من أصحاب المعاشات إلى معرفة موعد صرف هذه العلاوات. في هذا المقال، سنقدم لك المعلومات حول موعد صرف هذه العلاوات والفئات المستحقة لها.

موعد صرف العلاوات الخمسة

من المتوقع صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وفقًا للمواعيد المحددة كالآتي:

العلاوة الأولى: تم صرفها في شهر سبتمبر للعام الماضي العلاوة الثانية: من المقرر صرفها في شهر مارس لعام 2024. العلاوة الثالثة: من المقرر صرفها في شهر سبتمبر لعام 2024. العلاوة الرابعة: تم تحديد موعد صرفها في شهر مارس لعام 2025.

تم تقديم هذه العلاوات بهدف تحسين ظروف المعيشة لأصحاب المعاشات والاستفادة منها لزيادة قيمة المعاشات، تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات تعتمد على الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، ويجب متابعة أي تحديثات قد تطرأ على هذا الجدول الزمني.

فيما يلي توضيح الفئات المستفيدة:

الفئة الأولى: تتضمن المواطنين الذين يتقاضون معاشًا أقل من 2000 جنيه مصري، وقد تم صرف العلاوة الأولى لهم في 14 أكتوبر 2023.

الفئة الثانية: تشمل أولئك الذين يتقاضون معاشات تتراوح بين 2000 و3000 جنيه مصري، وقد تم صرف العلاوة الأولى لهم في 21 أكتوبر 2023.

الفئة الثالثة: تضم المستفيدين الذين يتقاضون معاشات تزيد عن 3000 جنيه مصري، وستُصرف العلاوات لهم في 28 أكتوبر 2023.

الاستعلام عن العلاوات الخمس

يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمسة بسهولة عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إليك الخطوات: