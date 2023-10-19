لأصحاب المعاشات هيصوا”.. صرف 600 جنيه بأثر رجعي 4 شهور علي معاشات شهر نوفمبر 2023 .. هي دي الاخبار ولا بلاش

تعد الرعاية الاجتماعية للمواطنين خاصةً لأصحاب المعاشات من المسائل ذات الأهمية القصوى في أي دولة تهتم برفاهية مواطنيها وتحسين مستوى حياتهم، وتبدي الحكومة المصرية اهتماماً دائماً وحرصاً على دعم أصحاب المعاشات الذين يعد عددهم يتجاوز الحاجز البالغ 11 مليون مواطن، يأتي هذا الدعم كجزء من استراتيجية الحكومة لتخفيف العبء المالي عن هؤلاء المواطنين ومساعدتهم في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

600 جنيه بأثر رجعي 4 شهور

في الأيام الأخيرة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إجراء جديد يهدف إلى تعزيز هذا الدعم، حيث تم مضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات لترتفع إلى 600 جنيه مصري شهرياً بدلاً من 300 جنيه مصري، يهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن التحديات الاقتصادية الراهنة والتي تعترض طريق الحياة اليومية للمواطنين.

زيادة جديدة على المعاشات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في المعاشات، حيث تم مضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه مصري بدلاً من 300 جنيه مصري، يأتي هذا الإجراء لدعم المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

موعد صرف الزيادة الجديدة

سيتم صرف العلاوات الاستثنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر نوفمبر، بأثر رجعي من شهر أكتوبر، لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتشير التقديرات إلى أن نحو 11.1 مليون مواطن سيستفيدون من هذه الزيادة، وسيتم تحمل هذه التكلفة من خزانة الدولة بمبلغ يقدر بنحو 32 مليار جنيه مصري.

طرق صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم عبر عدة طرق، بما في ذلك استخدام ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، إضافةً إلى البريد المصري ومنافذ شركات فوري وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى بنوك القرى والبنوك التجارية.