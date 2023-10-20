زقطط تموينك بزيادة بعد كدا”.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية وزارة التموين تعلن

تعتبر طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من الاستفسارات الشائعة في محرك البحث جوجل خلال هذه الفترة لكل أسرة لإضافة المواليد، وذلك بعد أن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفتح باب لإضافة بعض الفئات على البطاقات التموينية، بما في ذلك المواليد الجدد، في هذا المقال سنلقي نظرة على الخطوات اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، إلى جانب الشروط التي يجب مراعاتها.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يتطلع الكثيرون من حملة البطاقات التموينية إلى معرفة كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بإمكان المواطنين إجراء ذلك بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

النقر على خانة التموين.

اختيار “إضافة أطفال غير مسجلين” من بين الخيارات المتاحة.

تسجيل رقم الهاتف وكلمة المرور.

كتابة اسم الأم في المكان المخصص.

النقر على “إضافة أفراد عائلتي” لإضافة الأشخاص غير المسجلين في بطاقة التموين.

كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته للبطاقة التموينية.

كتابة الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد.

كتابة نسب الطفل ونوعه.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطًا يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين وتشمل هذه الشروط: