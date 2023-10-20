لاصحاب المعاشات هللو وانبسطو“ موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة 600 جنيه هي دي الاخبار الحلوة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 في مصر هو موضوع يشغل الكثير من أصحاب المعاشات ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة الموعد الرسمي لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة، وينتظرون بفارغ الصبر معرفة متى سيتم صرف معاشاتهم لهذا الشهر وما إذا كانت هناك زيادة في المبالغ المستلمة، في هذا المقال سنوضح كل التفاصيل المتعلقة بموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 في مصر سيكون بداية من يوم 1 من نوفمبر، وللإجابة على تساؤل الكثيرين حول زيادة المعاشات لشهر أكتوبر ونوفمبر، يجب التأكيد على أن الزيادة المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية ستتم صرفها مع معاشات شهر نوفمبر بأثر رجعي لشهر أكتوبر ونوفمبر.

زيادة المعاشات

أعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي سابقاً عن مضاعفة المنحة الاستثنائية لحوالي 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات، وبناءً على هذا الإعلان، ستصبح المنحة الشهرية 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيهًا شهريًا، يشمل هذا القرار تكلفة سنوية تبلغ حوالي 32 مليار جنيه، وسيتم تحمل هذه التكاليف من صناديق التأمينات والمعاشات.

جدول صرف المعاشات

تم تحديد جدول لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023 حسب الشرائح التي تستحق المعاشات: