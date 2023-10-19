أخيراً مفيش ضلمة تاني”.. موعد انتهاء قطع الكهرباء في القري والمدن رسميأ وزارة الكهرباء توضح ..مش هتقطع تاني خلاص

أصبح موعد انتهاء فترات انقطاع التيار الكهربائي في مصر من أكثر المواضيع بحثًا على محركات البحث، لاسيما بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بداية موسم الصيف عن خطتها الطموحة لإعادة هيكلة توزيع الكهرباء والحد من استهلاكها، تضمنت هذه الخطة فترات من قطع التيار الكهربائي في مختلف المحافظات المصرية، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء، فيما يلي سوف نوضح لكم موعد انتهاء قطع الكهرباء في المحافظات.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

يبحث المواطنون عن إجابات حول متى سيتم استئناف توزيع الكهرباء بشكل طبيعي دون انقطاع، ولذلك سوف نقوم بتوضيح موعد نهاية فترات انقطاع التيار والتدابير التي تم اتخاذها لضمان استدامة التزويد بالكهرباء في مصر.

موعد نهاية فترات انقطاع التيار هو ما يهم الكثيرين، ووفقًا لمصادر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يجري العمل حاليًا على تحقيق استقرار تام للتيار الكهربائي في مختلف مناطق القاهرة استعدادًا لانتهاء فترات الانقطاع نهائيًا.

وأوضحت الوزارة أن الانقطاعات التي شهدتها مصر في الأعوام السابقة كانت تنتهي عادة مع بداية شهر أكتوبر، بمعدل درجات الحرارة يعود إلى طبيعته وتقليل استخدام مكيفات الهواء.

كيفية ترشيد الكهرباء

في إطار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء أعلنت الوزارة عن بعض الإجراءات، بما في ذلك إيقاف الإضاءة بمرافق الرياضة بمجرد انتهاء الاستخدام، وفصل التيار في المناطق السكنية والهيئات بعد انتهاء الدوام، وتقليل تشغيل أجهزة التكييف بشكل مستمر في المباني الحكومية، وخفض إضاءة الشوارع في إطار خطة تخفيف الأحمال.