“فيها حبس وغرامة فوراً”.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية لهذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني.. خراااب بيوت مستعجل

فرضت الحكومة المصرية عقوبات جديدة على حاملي البطاقة الشخصية في مصر، تلك العقوبات تم البحث عنها بشدة عبر محرك البحث جوجل لمعرفة كافة العقوبات والتفاصيل والمعلومات حولها، في هذا المقال سنلقي نظرة على عقوبات البطاقة الشخصية بالإضافة إلى الحالات التي تنطبق عليها وكيفية التعامل معها.

عقوبات البطاقة الشخصية في مصر

تأخير استخراج بدل فاقد للبطاقة: في حالة تأخر المواطن عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي لأكثر من 15 يومًا من تاريخ تحرير محضر الفقد، يتعين عليه دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا مصريًا.

في حالة تأخر المواطن عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي لأكثر من 15 يومًا من تاريخ تحرير محضر الفقد، يتعين عليه دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا مصريًا. استخدام بطاقة شخصية غير ملكية: إذا قام شخص بشخص بإستخدام بطاقة شخصية تعود لشخص آخر، سيتم حبسه لمدة لا تقل عن سنة ويجب عليه دفع غرامة مالية لا تزيد عن 1000 جنيه مصري.

إذا قام شخص بشخص بإستخدام بطاقة شخصية تعود لشخص آخر، سيتم حبسه لمدة لا تقل عن سنة ويجب عليه دفع غرامة مالية لا تزيد عن 1000 جنيه مصري. تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي لمن هم دون 15 عامًا: إذا لم يقم شخص أقل من 15 عامًا بالحصول على بطاقة الرقم القومي، سيتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري.

إذا لم يقم شخص أقل من 15 عامًا بالحصول على بطاقة الرقم القومي، سيتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري. استخدام بطاقة غير محدثة: في حالة استخدام بطاقة رقم قومي غير محدثة، يجب دفع غرامة مالية قيمتها 100 جنيه.

في حالة استخدام بطاقة رقم قومي غير محدثة، يجب دفع غرامة مالية قيمتها 100 جنيه. عدم تجديد البطاقة لمدة ثلاثة أشهر: إذا لم يقم المواطن بتجديد بطاقته الشخصية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، سيتعين عليه دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا مصريًا.

إذا لم يقم المواطن بتجديد بطاقته الشخصية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، سيتعين عليه دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا مصريًا. عدم تحديث بيانات البطاقة: عندما يتجاوز المواطن فترة ثلاثة أشهر دون تحديث بيانات بطاقته الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية وعنوان السكن، يتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا مصريًا.

كيفية استخراج البطاقة الشخصية

للاستفادة من هذه الخدمة بسهولة، يمكن للمواطنين في مصر اتباع الخطوات التالية: