الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

يعتبر الهاتف الأرضي واحدًا من أقدم وأهم وسائل الاتصال في العالم، تقدم الشركة المصرية للاتصالات هذه الخدمة للمواطنين بشكل موثوق ودائم، ومع تطور التكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية، لا يزال الكثيرون يعتمدون على التليفون الأرضي لغرض الاتصال والتواصل، ويبحث العديدين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وهذا ما سوف نقوم بتوضحيه لكم من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

إذا كنت مواطن مصري وتمتلك تليفون أرضي فمن الممكن أن ترغب في معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورته وكيفية الحصول على هذه الخدمة، سوف نقدم لك دليلًا شاملاً يشرح كيفية استعلام فاتورة التليفون الأرضي وأيضًا كيفية تقديم طلب للحصول على خط أرضي جديد، بالإضافة إلى خطوات واضحة لكل من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكذلك كيفية الحصول على خدمة تليفون أرضي جديدة. كذلك أيضًا معلومات إضافية حول استخدام تطبيق “My WE” لسهولة الوصول إلى المعلومات والفواتير الخاصة بك.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة

يبدأ المواطن بالدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط.

بعد الدخول إلى الموقع، يقوم بالنقر على خيار “استعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

يُطلب منه إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص به والكود الخاص بالمحافظة.

بعد إكمال هذه الخطوات يقوم بالنقر على “استعلام”.

ستُعرض للمواطن قيمة الفاتورة وتاريخ الاستحقاق.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق My WE

يمكن للمواطن تنزيل تطبيق “My WE” على هاتفه من متجر التطبيقات.

بعد التنزيل، يقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور.

يختار “الفواتير” ومن ثم “فاتورة التليفون الأرضي”.

سيتم عرض فاتورة التليفون الأرضي وتاريخ الاستحقاق على الشاشة.

كيفية الحصول على خط أرضي