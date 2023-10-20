عشان محدش ينصب عليك”.. نصيب الفرد من السكر في التموين لشهر أكتوبر وأسعار السلع التموينية

بطاقات التموين التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل مصدرًا هامًا للمساعدة على تلبية احتياجات السلع الأساسية للمواطنين، يبحث الكثيرون عن معلومات حول معرفة نصيب الفرد من السكر في التموين في هذه البطاقات، في هذا المقال سنوضح ما هو نصيب الفرد من السكر وبعض المعلومات الإضافية ذات الصلة.

نصيب الفرد من السكر في التموين

وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية يتم تخصيص كمية سكر محددة لكل فرد مسجل في بطاقة التموين، يتم توزيع كيلو واحد من السكر لكل فرد، ويتم تحديد الحد الأقصى للكمية التي يمكن توزيعها على بطاقة تموين واحدة عند 6 كيلو جرام.

هذا يعني أن كل فرد مستحق للتموين يحق له الحصول على كيلو واحد من السكر على الأقل وحتى 6 كيلو جرام إذا كانوا مسجلين في بطاقة تموين واحدة.

أسعار السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الأسعار الحالية للسلع التموينية في المنافذ الحكومية وتأتي هذه الأسعار كما يلي: