عشان محدش ينصب عليك”.. نصيب الفرد من السكر في التموين لشهر أكتوبر وأسعار السلع التموينية
بطاقات التموين التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل مصدرًا هامًا للمساعدة على تلبية احتياجات السلع الأساسية للمواطنين، يبحث الكثيرون عن معلومات حول معرفة نصيب الفرد من السكر في التموين في هذه البطاقات، في هذا المقال سنوضح ما هو نصيب الفرد من السكر وبعض المعلومات الإضافية ذات الصلة.
نصيب الفرد من السكر في التموين
وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية يتم تخصيص كمية سكر محددة لكل فرد مسجل في بطاقة التموين، يتم توزيع كيلو واحد من السكر لكل فرد، ويتم تحديد الحد الأقصى للكمية التي يمكن توزيعها على بطاقة تموين واحدة عند 6 كيلو جرام.
هذا يعني أن كل فرد مستحق للتموين يحق له الحصول على كيلو واحد من السكر على الأقل وحتى 6 كيلو جرام إذا كانوا مسجلين في بطاقة تموين واحدة.
أسعار السلع التموينية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الأسعار الحالية للسلع التموينية في المنافذ الحكومية وتأتي هذه الأسعار كما يلي:
- سكر (سعر الكيلو): 12.60 جنيه.
- أرز معبأ (سعر الكيلو): 12.60 جنيه.
- زيت خليط (وزن 800 مللي): 30 جنيه.
- مكرونة (وزن 800 جم): 13.00 جنيه.
- مكرونة (وزن 400 جم): 6.5 جنيه.
- مسلى صناعي (وزن 800 جم): 36 جنيه.
- عدس مجروش (وزن 500 جم): 21 جنيه.
- فول معبأ (نصف كيلو): 9.00 جنيهات.
- ملح طعام (وزن 300 جم): 1.25 جنيه.
- لبن جاف (125 جم): 25.5 جنيه.
- طحينة بيضاء (ظرف 140 جرامًا): 3.75 جنيه.
- مربى (أنواع 350 جرامًا): 16 جنيهًا.
- تونة مفتتة (وزن 140 جرامًا): 18 جنيهًا.
- دقيق معبأ (وزن الكيلو): 18.00 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.
- مرقة دجاج (علبة): 6 جنيهات.
- صلصة (300 جم): 8 جنيهات.
- بسكويت يوليوز (بجنيه ونصف).
- بسكويت يوليوز ويفر (أنواع): 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو (أنواع): 3 جنيهات.
- صلصة (300 جم): 8 جنيهات.
- شاي ناعم (40 جم): 5 جنيهات.
- بسكويت بوو (أنواع): 3.75 جنيه.