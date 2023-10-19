ألحق اشتري وخزن في الفريزر.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في الأسواق

يترقب المستهلكين للدواجن تراجع الأسعار حتى يقوموا بشراء ما يكفيهم لفترة طويلة، حيث ترتفع أسعار الفراخ البيضاء كل فترة بشكل جنوني للغاية ومثير للجدل، حيث وصلت أسعار الفراخ في بعض الأوقات 100 جنيه للكيلو في السوق، وخلا الأيام القليلة المقبلة شهدت أسعار الفراخ تراجع ملحوظ في الأسواق وهذا بعد انخفاض الأسعار في بورصة الدواجن، واليوم شهدت الاسعار استقراراً ملحوظاً دون وقوع أي تغير على الأسعار التي حققتها أسعار الدواجن منذ يومين بعد تراجعها.

سعر الدواجن اليوم 19 أكتوبر 2023

تختلف أسعار الدواجن من بورصة لأخرى ويكون الاختلاف بسيط وغير ملحوظ، واليوم الخميس شهدت الأسعار استقرار بعد التراجع الأخير لها، وتعتبر الدواجن البيضاء هي الأكثر استهلاكاً من قبل المواطنين عن باقي أنواع الفراخ، وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 70 جنيها في المزرعة وتباع في السوق بسعر يتراوح بين 76 و78 جنيها.

بينما يبلغ سعر الفراخ الساسو ما بين 98 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن البلدي يتراوح بين 110 إلى 120 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء الأمهات يتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم 200 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

تختلف أسعار الكتاكيت بين لحظة والأخرى وهذا بفعل التغييرات التي تطرأ على تعاملات بورصة الدواجن، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم على النحو التالي:

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 20 إلى 21 جنيه.

بينما يسجل سعر الكتكوت البلدي بين 5.50 إلى 7.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 115 جنيه تسليم المزرعة ويباع في الأسواق بسعر 125 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيه تسليم المزرعة ويباع في الأسواق بسعر 125 جنيه.

بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة نحو 131 جنيه ويصل للمستهلك بسعر 155 جنيه.