إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 وما هي الفئات المستحقة ورابط التسجيل بالخطوات

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، يبحث الآباء والأمهات خلال هذه الفترة عن كيفية إضافة أبنائهم الغير مقيدين تمويناً على بطاقة رب الأسرة للاستفادة من دعم الخبز والتموين في تلك الظروف الصعبة، إضافة المواليد الجدد ضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل وهذا ما يدفع المواطنين لكثرة البحث والتساؤلات للوصول إلى معلومة مؤكدة كي يستعدون لإضافة ابنائهم فور فتح باب التسجيل.

خلال الأشهر الماضية استقبلت مكاتب التموين على مستوى الجمهورية المستندات والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد لكن لفئة معينة من المواطنين وعلى رأسهم فئة حاملي كارت الخدمات المتكاملة، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل المزيد من التفاصيل الدقيقة حول إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

أصبحت عملية إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية أمر في غاية السهولة لكن لم يحدث أي تسجيل إلا بعد أن تعلن وزارة التموين في تصريح رسمي عن ذلك، وهذا لأن عملية التسجيل تتم بشكل إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية، وحسب ما صرحت به وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة علي المصيلحي أن الفترة القادمة يكون هناك مفاجئات كثيرة لأصحاب البطاقات التموينية ويتم وضع ميزانية جديدة لبدء استقبال إضافات المواليد الجدد.

لينك التسجيل لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

لتسجيل أبناء جدد على البطاقة التموينية يرجى اتباع ما يلي:.

أولاً زيارة الموقع الرسمي مصر الرقمية. الضغط على تسجيل الدخخول. إدخال الرقم القومي. كلمة المرور. رقم الهاتف. الضغط دخول. ثم النقر على الخدمات التموينية. ثم النقر على ضم أفراد أسرتي. حدد الأبناء المراد ضمهم. ثم النقر على التالي. ثم حفظ. ثم تابع الطلب.

شروط إضافة المواليد الجدد

تم وضع شروط أساسية لمن يريد تسجيل طفل جديد على البطاقة التموينية للاستفادة من الحصة التموينية والخبز المدعم بأسعار مخفضة وتأتي شروط التسجيل على النحو التالي.