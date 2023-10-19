رابط اعتراضات نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 جميع محافظات العراق

ما زالت عمليات البحث مستمرة عن طريقة تقديم اعتراض في نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، التي يتم العمل على استقبال الطلبات من قبل جميع الطلاب والطلابات الراغبين في تحسين مستوى الدرجات الخاصة بهم، على أن يتم العمل على الإعلان عن النتائج الخاصة بالإعتراضات مرة أخرى في جميع محافظات العراق، بما يسمح لهم في التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة وفقًا لما حصلوا على الدرجات في هذه المرحلة.

تقديم اعتراض في نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

هناك بعض الخطوات التي من الواجب القيام بإتباعها من أجل العمل على تقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم العمل على تقديم طلب اعتراض.

ومن ثم يتم إدخال جميع التفاصيل الخاصة بالطالب أو الطالبة.

ليتم عند ذلك العمل على اختيار المادة التي يرغب في تقديم اعتراض على النتائج.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

ليتم الضغط على زر “إرسال الطلب”.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

لكي تتمكن من القيام بالإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي عليك اتباع الخطوات التالية:-