بدء التقديم على المعهد الصحي العالي في العراق 2023-2024

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن إمكانية التقديم في المعهد الصحي العالي بالعراق، وذلك لجميع طلبة والطالبات الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بمختلف المحافظات، على أن يتم العمل على التقديم إلى المعهد يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، لتقوم الوزارة بتفعيل رابط التقديم أمام جميع الطلبة، الراغبين في الإلتحاق إليه بكل سهولة، ويستمر التقديم في المهد إلى مدة تصل لـ 7 أيام فقط.

التقديم في المعهد الصحي

وفي نفس السياق، فإن المعهد الصحي العراقي معتمد بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة العراقية، بما يسمح لجميع الطلبة والطالبات من ملء الإستمارة الخاصة بعملية التقديم، بالدخول إلى الموقع الرسمي للتقديم، ومن ثم يتم الالموافقة على جميع الشروط والأحكام المفروضة من قبل الوزارة، بعد ذلك يتم اختيار المعهد الفني الطبي، ومل استمارة التقديم بكل سهولة، بما يوفر عليهم في التقديم إلى المعهد بكل سهولة.

شروط التقديم في المعهد الصحي العالي في العراق

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بالتقديم في المعهد الصحي بالعراق، كما على النحو التالي:-