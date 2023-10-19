الدولار الآن.. سعر العملة الخضراء اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في السوق السوداء والبنوك أمام الجنيه المصري

سعر الدولار الأمريكي الآن في السوق السوداء والبنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 19 أكتوبر، حيث يعتبر الدولار الأمريكي من أبرز العملات الصعبة والتي تتحكم في الكثير من السلع المختلفة وعلى رأسها الذهب، وتتغير أسعار الدولار بين لحظة والأخرى بفعل المؤثرات على سعره، وقد حافظ الدولار الأمريكي اليوم على استقراره الملحوظ وفقاً لأخر تحديثات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم أحدث الأسعار المسجلة للدولار الأمريكي في السوق السوداء وفي البنوك.

أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم

خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء ارتفاعاً جديداً في مصر، وسط ترقب للتطورات حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 40 و42.5 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم

أسعار الدولار الأمريكي في مصر شهدت استقراراً ملحوظاً للشهر السابغ على التوالي في كافة البنوك العاملة في مصر دون وقوع أي تغيرات أو ارتفاع لأسعاره، وسط حالة من التوتر والقلق في منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك مصر والبنك الأهلي عند سعر 30.75 جنيه للشراء.

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنبه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.