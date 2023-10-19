مبروك لملايين المصريين حقيقة إضافة 100 جنيه على مقررات تموين نوفمبر 2023 والتموين تحسم الجدل

حقيقة إضافة 100 جنيه على مقررات تموين نوفمبر 2023، يهتم المواطنين من الفئة البسيطة أن يصلون إلى الأخبار المؤكد عن زيادة 100 جنيه التي يتحدث عنها البعض منذ فترة طويلة، الحديث عن زيادة المقررات التموينية وارتفاع نصيب الفرد في التموين من 50 جنيه إلى 150 جنيه دفعة واحدة الشغل الشاغل لدى الكثير من المواطنين، لهذا السبب ننشر لكم عبر السطور التالي من المقال حقيقة إضافة 100 جنيه على مقررات تموين نوفمبر 2023.

حقيقة إضافة 100 جنيه على مقررات تموين نوفمبر 2023

هناك بعض الخدمات التموينية متوقفة خلال هذه الفترة بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد، قامت وزارة التموين بحسم الجدل والنقاش في زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر نوفمبر، وأكدت أن الدولة تمر بظروف صعبة جداً لا تتحمل أي زيادة جديدة في التموين لكن عند توفير أي فائض ماضي لا تتأخر الدولة عن تقديم دعم أكثر للمواطنين، وهذا ما يؤكد بأن جميع الأخبار المنتشرة على صفحات الفيس بوك مجرد أخبار لا أساس لها من الصحة ولا تمس الواقع بشئ بل شائعات فقط وعلى المواطنين الإنتباه لتلك الأخبار لعدم الإزعاج.

كما نصيب الفرد في المقررات التموينية السلع والخبز

حسب المنظومة الجديدة أن كل بطاقة لا تتعدى عدد أفرادها عن 4 أفراد إلا حالة أن البطاقة لعدة أسرة وليس اسرة واحدة، بمعنى أن البطاقة الأساسية بطاقة الجد والأبناء والأحفاد، لكن عند التقديم حديثاً لا يتم قبول إضافة أفراد أكثر من 4 أشخاص، حيث تصل الحصة التموينية للفرد 50 جنيه لعدد 4 أفراد 200 جنيه والحصة الشهرية من الخبز 150 رغيف للفرد و 600 رغيف للبطاقة 4 أفراد وكل فرد يحصل على زجاجة من الزيت كيس من السكر، بإجمالي 4 زجاج من الزيت و4 أكياس من السكر المعبأ وزن كيلوغرام للبطاقة المكونة من 4 أفراد وباقي الحصة التموينية يستفيد منها المواطن بصرف المكرونة والصابون والسمن والجبن وغيرها.