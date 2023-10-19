تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة المؤسس عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس اليوم أحداث نارية بين عثمان ويعقوب

اليوم نجد أن البحث كبير عن تردد قناة الفجر الجزائرية كونها واحدة من القنوات التي تمتلك حقوق عرض مسلسل قيامة عثمان منذ الموسم الأول وحتى الموسم 5، الفجر الجزائرية من أهم القنوات الفضائية على الساحة، تعرض قناة الفجر برامج متنوعة ومميزة جداً رياضية واقتصادية وتعرض أخبار محلية وعالية، كما تقدم القناة باقة من المسلسلات التركية والاجنبية والأفلام الجديدة والحصرية، تعمل قناة الفجر على النايل سات بشكل قوي بدون أي توقف، كما أن الفجر قناة مجانية مفتوحة يمكن لأي جهاز استقبالها بكل سهولة، ترقبوا التقرير التالي للحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

تستمتعون بأقوى أحداث وتفاصيل مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية التي تمتلك حقوق النقل الحصري، وسوف يتم عرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع ومدة الحلقة ساعتين وتوقيت الاذاعة الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والساعة 9 مساءً حسب توقيت تركيا، كما تتابعون الإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت مصر.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم 5

تشهد حلقة اليوم 133 من المسلسل التركي قيامة عثمان أحداث شيقة للغاية وخاصةً بأن الغزي عثمان يواجهة السيد يعقوب، يعد مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التي ينجذب إليها ملايين المتابعين، مع كل موسم يتم طرحه يزداد المسلسل نجاح وتألق ودائماً يتصدر اسم قيامة عثمان محركات البحث نظراً لأهمية الأحداث التي تدور حول كيان الدول العثمانية في القرن الثالث عشر بين القبائل التركية ضد الدولة العثمانية، مما يتعاون المغول في الموسم الخامس مرة أخرى مع السلطان أسمان التي تريد تدمير عثمان بأي شكلة طمعاً في الاستيلاء على الدول العثمانية