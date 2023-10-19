التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2023 والشروط المطلوبة للتسجيل عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2023 التي يبحث عنها ملايين المواطنين من أجل الحصول على موعد فتح باب التسجيل والشروط المطلوبة للتسجيل، منذ إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عن فتح باب التسجيل على قرعة الحج 1445-2024 والكثير من المواطنين يرغبون معرفة ما خطوات التسجيل الصحيح لتقديم الطالب للحصول على هذه الفرصة لزيارة بيت الله الحرام.

قرعة الحج بالمغرب توفر على المواطنين الكثير من المال لأنها بمبلغ مخفض مقارنة بالتسجيل في الحج العام، المسلمين جميعاً ينتظرون فرصة لتأدية مناسك الحج والفرصة لن تأتي إلا مرة واحدة في العام وتقوم وزارة الأوقاف باستقبال عدد كبير من الطلبات للجنسين رجال ونساء لكن بضوابط أساسية سوف ننشرها لحضراتكم السطور التالية، تابعوا معنا الفقرات التالية لمعرفة رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2023.

التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2023

لقد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل على قرعة حج المغرب يوم التاسع من أكتوبر على أن تستمر عملية التسجيل حتى يوم الجمعة الموافق 20 من أكتوبر 2023، وأكدت وزارة الأوقاف المغربية أن النتائج يتم الإعلان عنها يوم الأحد الموافق 22 من أكتوبر والتسجيل إلكترونياً عليكم اتباع ما يلي:.

أولاً الضغط على هذا الرابط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ثم الضغط على تسجيل قرعة الحج 1445. الإطلاع على لائحة الضوابط والشروط. ثم الضغط التالي. ملئ استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة. الضغط على كلمة حفظ.

شروط قرعة الحج المغرب 1445-2024

أكدت الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على ضروة مطابقة الشروط على المتقدم لضمان الموافقة على طلب التسجيل وتأتي ضوابط التسجيل على النحو التالي: