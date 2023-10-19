مباراة السعودية وكوريا الجنوبية لكرة اليد مباشر “تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024”

تنطلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر بعد قليل في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، تستضيف دولة قطر هذه المباراة المنتظرة، حيث يسعى كل منتخبين لتحقيق الفوز وحصد النقاط للتأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات. من المتوقع أن تشهد المواجهة منافسة قوية بين الفريقين الذين يتمتعان بإمكانيات ومهارات لا بأس بها.

مباراة السعودية وكوريا الجنوبية لكرة اليد

سيتم بدء مباراة قوية بين المنتخب السعودي والمنتخب الكوري الجنوبي، في إطار الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ستقام المباراة في صالة الدحيل لكرة اليد في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت المملكة، وتذاع المباراة مباشر على قناة beIN SPORTS.

تُعد المجموعة A من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 مجموعة قوية تضم العديد من الفرق المميزة حيث تضم كل من منتخب السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات والصين والهند وقطر وتعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة لكل منتخب للتقدم في الترتيب والاقتراب من التأهل.

منتخب السعودية لكرة اليد

تألق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في أولى مواجهاته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعدما تغلب بسهولة على منتخب الهند بنتيجة كبيرة (46-17). جرت المباراة يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، على مجمع صالات الاتحاد القطري لكرة اليد.

يسعى منتخب السعودية إلى تحقيق الفوز وتجاوز المنتخب الكوري، ومواصلة سلسلة الانتصارات في هذه التصفيات التي ستستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 منتخبًا.

مشاهد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية لكرة اليد بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية لكرة اليد على اليوتيوب قناة الاتحاد القطري لكرة اليد في اليوم الثاني من دور المجموعات في التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2023

تطمح الأخضر في الاستمرار في تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصارات، بهدف تأمين التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. يتمتع المنتخب السعودي بعناصر مميزة وقوية، ويسعى للمنافسة على المستوى القاري وتحقيق نتائج إيجابية تعزز مكانته في عالم كرة اليد الآسيوية والعالمية.