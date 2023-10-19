مباراة قطر والهند لكرة اليد مباشر “تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024”

تقام اليوم مباراة قطر والهند في كرة اليد، ضمن منافسات المجموعة الأولى للجولة الثانية في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. تضم المجموعة الأولى إلى جانب قطر والهند، السعودية والإمارات والصين وكوريا الجنوبية. ستقام المباراة على صالة الدحيل لكرة اليد في الدوحة.

موعد مباراة قطر والهند لكرة اليد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية (07:00 مساءً) على صالة الدحيل لكرة اليد في الدوحة. يمكن مشاهدة المباراة على عدة قنوات بما في ذلك قناة beIN SPORTS 8 HD.

تمتلك قنوات beIN SPORTS القطرية حقوق نقل المباريات وقد تم تخصيص قناة beIN SPORTS HD المفتوحة وقناة الكأس 1 لنقل مباراة قطر والهند اليوم.

مشاهدة مباراة قطر والهند بث مباشر

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر الإنترنت مجانًا وبدون تقطيع من خلال العديد من المنصات الاجتماعية مثل قناة الاتحاد العام لكرة اليد القطرية وbeIN CONNECT وتطبيق تود، بالإضافة إلى بثها على YouTube.

بث مباشر مباراة قطر والهند

شاهد الآن البث المباشر لمنتخب الأدعم والهند في اليوم الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 على قناة الاتحاد القطري لكرة اليد مباشر على اليوتيوب.

تنظم قطر بطولة تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس وتضم 11 منتخب يتأهل الفائز في كل مجموعة في المباراة الافتتاحية للتصفيات خلال دور المجموعات، حقق منتخب قطر الفوز على الصين بينما خسر المنتخب الهندي أمام أخضر السعودية. يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز في المباراة اليوم.