الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد في الأردن 2023 وشروط الاستحقاق من الدعم عبر صندوق المعونة الوطنية

الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد في الأردن 2023، بدأت عملية التسجيل في الدعم النقدي الموحد نهاية شهر سبتمبر الماضي 2023 واستمرت عملية التسجيل حتى 8 من أكتوبر، حيث استقبلت الصفحة الرسمية لصندوق الدعم النقدي عدد كبير من الطلبات، وخلال الساعات القليلة القادمة وبعد انتهاء فحص طلبات التسجيل يتم الإعلان عن نتائج المقبولين.

حيث تأتي الموافقة بعد الفحص والتأكد من صحة البيانات ومطابقة جميع الشروط، وهذا لأن الدعم النقدي الموحد يقدم للفئات البسيطة لرفع العبء عنهم، اليوم عبر السطور التالية نوفر لحضراتكم رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد في الأردن 2023 ترقبوا معنا.

الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد في الأردن 2023

تتم عملية الاستعلام عن المعونة الوطنية الأردنية بشكل إلكتروني وهذا جاء بتكليف من الحكومة لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين، والآن بكل سهولة تحصلون على أدق التفاصيل عن مواعيد الصرف ومعرفة قيمة المستحقات وغيرها من التفاصيل عند اتباع الخطوات التالية

أولاً زيارة موقع صندوق المعونة الوطنية. إضافة الرقم الوطني. إدراج رقم الهوية الوطنية. إدخال رقم الهاتف ويجب أن يكون معتمد باسم رب الأسرة المتقدم. رمز التحقق والضغط على تسجيل. حالة الاستفسار يرجى كتابة الرقم الوطني وكلمة المرور والنقر دخول لعرض نتيجة الاستعلام.

شروط الدعم النقدي الموحد بالاردن 2023

الشرط الأول والأساسي للقبول في الدعم النقدي الموحد يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود.

أن يكون المتقدم من المواطنين الذين سبق لهم التسجيل في الضمان الاجتماعي.

المرأة الأردنية المطلقة والأرملة.

سن الاستفادة من الدعم تبدأ من 25 عام و20 عام للنساء.

المستندات المطلوبة للاستفادة من الدعم النقدي الاردن