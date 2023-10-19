يافرج الله.. ظهور اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر موقع وزارة الدفاع

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن كشوفات المقبولين لشغل وظائف وزارة الدفاع، حيث أوضحت الوزارة منذ فترة عن حاجاتها لشغل بعض الوظائف العسكرية، ويحرص الكثير من الشباب الخريجين الذين تقدموا لشغل وظيفة جندي لدى وزارة الدفاع على معرفة نتائج قبولهم، لذا ازداد البحث في الساعات القليلة السابقة عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

بعد انتهاء التسجيل الالكتروني للمتقدمين ومراجعة طلباتهم أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن أسماء المقبولين في الوزارة بصفة جندي 2023، ممن تمكنوا من تحقيق كافة الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة، واستطاعوا اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، ولمعرفة أسماء المقبولين لدى وزارة الدفاع بصفة جندي عليك اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.

ثم قم بإدخال رمز التحقق.

اختر الاستعلام عن أسماء المقبولين في الجيش.

ثم اختر نتائج وزارة الدفاع بصفة جندي.

أدخل بياناتك الشخصية في الخانات المخصصة لها.

وانتظر تحميل صفحة النتائج حتى يظهر كشوفات أسماء المقبولين، ويمكنك الاطلاع على اسمك إن كان من ضمن هذه الأسماء أم لا.

العمل كجندي في الجيش العراقي

إذا تم قبولك في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، فهناك بعض الفرص والواجبات التي سوف تحظى بها بصفتك جندي في الجيش لدى وزارة الدفاع العراقية ومن تلك الفرص والواجبات التي عليك كجندي: