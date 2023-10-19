رابط التقديم على منحة طلاب الرعاية الاجتماعية العراق 2023 eduspa والشروط اللازمة

رابط التقديم على منحة طلاب الرعاية الاجتماعية العراق 2023، يهتم عدد كبير من الطلاب في شتى المحافظات العراقية بالتعرف على رابط التقديم على منحة طلاب الرعاية الاجتماعية العراق 2023، والتي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لطلاب لمستفيدي برنامج الرعاية الاجتماعية ، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم على منحة طلاب الرعاية الاجتماعية العراق 2023…

رابط التقديم على منحة طلاب الرعاية الاجتماعية العراق 2023

حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً على مساعدة المواطنين العراقيين في شتى المحافظات، كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن تدشين رابط التقديم على منحة طلاب الرعاية الاجتماعية العراق 2023، لمساعدة عدد كبير من الطلاب على توفير احتياجاتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خلال الآونة الأخيرة وأشارت الوزارة إلى أن المنحة متاحة فقط للطلاب من أبناء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن خلال الخطوات التالية سوف تتمكنوا من الإطلاع على رابط التقديم على منحة طلاب الرعاية الاجتماعية…

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر منحة طلاب الرعاية الاجتماعية .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة .

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على ارسال الطلب.

شروط التقديم في منحة طلاب الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

التي أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي: