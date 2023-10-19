الحقي خزني وأملي تلاجتك.. أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

بعد إعلان مجلس الوزراء قرار انخفاض أسعار الفراخ والبيض و7 سلع أساسية اخري، تصدر سعر الفراخ والبيض محركات البحث خصوصاً بعد اعفاءها من الجمارك، حيث استقرت صباح اليوم أسعار الدواجن بالبورصة الرئيسية ومحلات التجزئة، وهذه قائمة الأسعار ويضاف للسعر المعلن لمحلات التجزئة نحو 5 – 10 جنيهات.

سعر الفراخ والبيض اليوم الخميس 19 أكتوبر

وفقاً لبورصة الدواجن الرئيسية سجل سعر الفراخ والبيض اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، استقراراً بعد ارتفاعه أمس، بعدما شهدت أسعار الفراخ بأنواعها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، فيما استقرت أسعار الفراخ اليوم.

حيث وصل سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 60 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 70 إلى 71 جنيهًا للكيلو الواحد، كما تراجع سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن ليصل إلى 110جنيهات للكيلو، وتباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق التجارية ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ95 جنيهًا، وكيلو الأجنحة يباع صباح اليوم بـ55 جنيهًا في الأسواق التجارية.

وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بمحلات التجزئة60 و 62 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 120 جنيهًا، والساسو 100 جنيه، بينما سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيه.

وسجل سعر البانيه مستوى يتراوح بين 160 جنيهًا في المحلات للمستهلك، ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات.

واستقر أيضاً سعر البيض الأبيض 115 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر بلغ 115 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا والبيض البلدي 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا.