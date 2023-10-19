عيار 21 طار في السماا.. سعر الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مصر بالمصنعية

شهد سعر الذهب تغيرات كبيرة اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 في محلات الصاغة المصرية، وهذا التغير أثر بشكل كبير على الأسواق المحلية والعالمية، يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تشهد تقلبات في أسعارها بناءً على العوامل المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بالنسبة لعيار 21، فإن سعر الذهب ارتفع ووصل إلى 2350 جنيهًا للجرام في عمليات البيع، بينما بلغ 2330 جنيهًا للجرام في عمليات الشراء، هذا العيار هو الأكثر انتشارًا وتداولًا في أسواق الصاغة المصرية.

أما عيار 24، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 2686 جنيهًا للبيع، و 2668 جنيهًا للشراء، وهذا يعكس التغيرات الكبيرة في أسعار الذهب على مستوى العيارات المختلفة.

بالنسبة لعيار 18، فقد ارتفع سعر الذهب بمقدار ملحوظ، حيث بلغ 2014 جنيهًا للجرام في عمليات البيع، و2001 جنيهًا للجرام في عمليات الشراء، يظهر ذلك أن ارتفاعات أسعار الذهب لم تقتصر فقط على العيارات العالية.

الأسعار العالمية

يمكن للتغيرات في أسعار الذهب في مصر أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية وفي هذا السياق سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا أيضًا حيث بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 1949 دولارًا للبيع و1947 دولارًا للشراء خلال تعاملات بورصات الذهب العالمية.

العوامل التي أثرت على أسعار الذهب

تأتي تلك التغيرات في أسعار الذهب نتيجة للعديد من العوامل، أحد هذه العوامل هو تقلب العملة الوطنية المصرية مقابل الدولار الأمريكي، إذا كان الدولار الأمريكي يزيد قوته مقابل الجنيه المصري، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على أسعار الذهب ويجعلها ترتفع.

كما تؤثر العوامل الاقتصادية العالمية أيضًا على أسعار الذهب، تقلبات الأسواق العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية يمكن أن تجعل المستثمرين يلجؤون إلى الذهب كملاذ آمن، مما يزيد من الطلب ويدفع أسعاره للارتفاع.