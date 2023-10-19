“فرحة كبيرة لأصحاب عداد الكهرباء”.. رجوع العداد إلى الشريحة الأولى لتقليل الاستهلاك ومفاجأة كبيرة للمواطنين|| الكهرباء توضح

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون عدادات الكهرباء التي تعمل بنظام الدفع المسبق عن طريقة رجوع العدادات الكهربائية إلى الشريحة الأولى وذلك من أجل تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الطريقة وفقا لما أوضحته وزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

رجوع العداد إلى الشريحة الأولى

قامت وزارة الكهرباء والطاقة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتوضيح كيفية استرجاع عداد الكهرباء الذي يعمل بنظام الكارت إلى الشريحة الأولى وهذا بهدف ترشيد الطاقة الكهربائية حيث صرحت الوزارة بأن العداد الكهربائي يعود مرة أخرى إلى الشريحة الأولى عند بداية الشهر الميلادي حيث أنه اذا لم يعود العداد بشكل تلقائي إلى الشريحة الأولى عند بداية الشهر فإن هذا يدل على أن المواطن لم يقم بضبط كل من الساعة والتاريخ الخاص بالعداد،كما أكدت الوزارة على المواطنين ضرورة ضبط كل من الوقت والتاريخ في العداد وهذا من أجل عودة العداد للشريحة الأولى.

سعر فرق الشرائح

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن فرق سعر الشرائح الكهربائية والتي جاءت على هذا النحو: