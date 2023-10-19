جدول اختبارات شهر أكتوبر 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي

جدول اختبارات شهر أكتوبر 2023، بدأ العد التنازلي على انتهاء شهر من بداية السنة الدراسية الجديد، حيث بدأت البحث يتزايد كل دقيقة عن موعد بدء الاختبارات الشهرية للوحدات الأولى للصف الرابع والخامس الابتدائي الذين يطبقون المنظومة التعليمية الجديدة، تعتبر الاختبارات الشهرية عملية تأهيلية للطالب تساعده على تخطي امتحانات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

كما يستفيد الطالب من الاختبارات الشهرية أولاً في الدرجات لأن النقاط التي يحصل عليها الطالب في الاختبارات يتم إضافتها للمجموعة في الترمين، والاستفادة الثانية تذكرة الطالب بالمعلومات والمنهج بشكل متكرر ومع كل اختبار يكون هناك تقييم لمستوى الطالب وما الأمور التي يقوم بتعديلها كي يحصل على أعلى درجات النجاح، خلال السطور التالية نوضح لكم جدول اختبارات شهر أكتوبر 2023.

جدول اختبارات شهر أكتوبر 2023

أخيراً وبشكل رسمي تم نشر جدول اختبارات صفوف النقل الرابع والخامس الابتدائي شهر أكتوبر الجاري 2023 على النحو التالي:

الإثنين 30-10-2023 مادة الدراسات الاجتماعية وتكون في الحصة الرابعة من اليوم الدراسي، مادة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصة السادسة.

الثلاثاء 31-10-2023 لغة إنجليزية في الحصة الرابعة ومادة العلوم في الحصة السادسة.

الأربعاء 1-11-2023 مادة الرياضيات في الحصة الرابعة ومادة التربية الدينية في الحصة السادسة.

الخميس 2-11-2023 مادة اللغة العربية في الحصة الرابعة والمهارات المهنية في الحصة السادسة.

ضوابط اختبارات شهر أكتوبر 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي

حسب ما صرحت به وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات الشهرية الأولى في العام الدراسي 2023-2024 من المقرر أن تعقد نهاية شهر أكتوبر الجاري أي الإثنين الموافق 30 من أكتوبر على أن تستمر الاختبارات حتى نهاية الأسبوع، وكشفت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط إجراء تلك الاختبارات، وأكدت أن الاختبارات تعقد خلال اليوم الدراسي الطبيعي لكن يتم الإشراف على المراقبة فريق مختص من المدرسة لعدم حدوث أي غش و يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وبعد اسبوع من الاختبارات يتم الكشف عن النتائج ويحصل عليها الطالب من داخل المدرسة.