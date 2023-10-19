جدول امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث العراق epedu.gov.iq

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث العراق، يهتم عدد كبير من الطلاب بالإطلاع على جدول امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث يعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من امتحانات السادس الدور الثاني ، التي انتهت مطلع الشهر الماضي وتم الإعلان عن النتيجة وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أن الوزارة سوف تعلن عن الجدول في كافة المديريات على مستوى المدارس العراقية…

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث العراق

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة عن جدول امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث العراق الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية على صفحتها الرسمية على الإنترنت، وأكد مصدر مسؤءول بالوزارة أن امتحانات السادس الاعدادي الدور الثالث سوف تبدأ في 25 اكتوبر الجاري وتنتهي في 2 نوفمبر 2023.

وأكدت الوزارة إلى أن الامتحانات سوف تكون في الفترة المسائية وتحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وأكد وزير التعليم العراقي أن أسئلة الامتحانات سوف تكون طبقاً للمواصفات التي أعلنت عنها الوزارة، وأن الطالب يمكنه مراجعة المناهج والدروس المقررة عليهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة والإطلاع على المراجعات النهائية في كافة المواد الدراسية.

مواد امتحانات السادس الاعدادي الدور الثالث

وأعلنت وزارة التعليم العراقية عن عقد امتحانات السادس الدور الثالث طبقا للمواصفات التي أعلنت عنها الوزارة في بداية العام الجاري، وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات سوف تكون في المواد التالية …