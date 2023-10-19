رسميا الان.. موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة للعربية Kuruluş Osman وجميع القنوات والمواقع الناقلة

زادت معدلات البحث عبر محركات البحث بشكل كبير في الوطن العربي خلال هذه الايام، من قبل عشاق الدراما التركية، عن موعد الحلقة 133 من مسلسل المؤسس عثمان، والتي زادت منذ بداية عرض الموسم الخامس من المسلسل، وذلك بعد نجاح الحلقة الاولي والثانية في المسلسل، ومن خلال موقعنا سنتعرف علي موعد عرض الحلقة والمواقع الناقلة لها.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

ومن المنتظر أن يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان اليوم علي القنوات التركية ومنها قناة ATV في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي، علي ان يتم اعادة الحلقة يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية ومصر أم الدنيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

المواقع الناقلة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس مترجم بالعربية

وتعد أسرع الوسائل من اجل مشاهدة الحلقات التي فاتتك من المواسم السابقة من المسلسل أو حلقات من الموسم الجديد وذلك من خلال مشاهدة ومتابعة المسلسل عبر مواقع الانترنت، حيث يكون العرض اسرع وبدون اعلانات، حيث توفر عدة مواقع عرض المسلسل ويمكن ان تشاهدوا في اي وقت من على الموقع حيث يوجد العديد من مواقع مميزة التي تعرض المسلسل حصريا في اليوم التالي للعرض المباشر على القناة التركية حيث تعرض المسلسل يوم الخميس وسوف نساعدكم نساعدك عزيزي المشاهد هذه الفقرة على معرفة أهم المواقع التي يمكنك مشاهده مسلسل قيامة عثمان من خلالها بكل سهولة ومجانا بدون دفع اشتراك وهذه المواقع هى :

موقع قصة عشق

موقع ايجي بست

موقع لازورا

موقع ماي سيما

موقع برستيج

ويمكنكم رؤية جميع حلقات الموسم الجديد عبر هذه المواقع يوم الخميس من كل اسبوع مترجمة بالعربية ويجب الحرص على معرفة أن هذه المواقع ليست صاحبة حق البث الأصلي للعمل .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

حيث يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 من خلال قناة Atv التركية، وقناة الفجر الجزائرية والتي قامتا بتغيير ترددهم الي تردد جديد لمتابعة المسلسل بجودة عالية وهو:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية