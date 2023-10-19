خبر مفرح .. لاصحاب البطاقات التموينية ( صرف السلع التموينية المدعمة ) انخفاضًا بنسبة 25%

منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين تواصل صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، بالإضافة إلى طرح السلع الغذائية وغير الغذائية، ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة، يتم ذلك بأسعار أقل من تلك المتوفرة في الأسواق الأخرى.

هذا الإجراء يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبأقل تكلفة، وهو جزء من جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

توفير السلع الأساسية على بطاقات التموين