خبر مفرح .. لاصحاب البطاقات التموينية ( صرف السلع التموينية المدعمة ) انخفاضًا بنسبة 25%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، وذلك في إطار مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، يُلاحظ أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء السلع الغذائية بسبب هذه المبادرة، وقامت الوزارة أيضًا بضخ كميات كبيرة من زيت الطعام بسعر منخفض حيث تم عرض عبوة زيت الطعام بوزن 800 جرام بسعر 40 جنيهًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 25% من الأسعار السابقة.
وزارة التموين تصرف السلع التموينية لاصحاب البطافات التموينية
منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين تواصل صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، بالإضافة إلى طرح السلع الغذائية وغير الغذائية، ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة، يتم ذلك بأسعار أقل من تلك المتوفرة في الأسواق الأخرى.
هذا الإجراء يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبأقل تكلفة، وهو جزء من جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.
توفير السلع الأساسية على بطاقات التموين
وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر العديد من السلع الأساسية على بطاقات التموين، مضمونة لضمان توفير جميع الاحتياجات الأساسية، يتم صرف هذه السلع وفقًا للمقررات المحددة لشهر أكتوبر الجاري، وذلك من خلال شبكة تضم حوالي 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، يتم توزيع السلع بناءً على الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، مما يسهم في تقديم الدعم اللازم للمواطنين.
منافذ المجمعات الاستهلاكية
بالإضافة إلى ذلك، تتوفر كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبأماكن متعددة للتوزيع.