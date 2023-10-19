مسلسل عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مدبلج عربي والقنوات الناقلة

مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 133

يعتبر مسلسل عثمان واحدا من انجح واشهر المسلسلات التركيه والذي نال على اعجاب العديد من الناس في جميع انحاء العالم وينتظرونا مشاهده جميع حلقاته بشكل يومي وحصري، لذلك ازداد البحث من قبل الكثيرين حول مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 133 وهي الحلقة التي يتم إذاعتها من خلال قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان عن حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وتاريخه الكبير الملئ بالأحداث والمعارك الملهمة والقوية التي خلدها التاريخ ويجسد الممثل بوراك أوزجيفيت دور المؤسس عثمان ببراعة وقد نجح في إضفاء الروح والعمق على شخصية هذا الزعيم.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أفضل القنوات الناقلة لمسلسل عثمان فهي تقوم ببث المحتوى للمواطنين في مختلف دول العالم العربي، وطريقة ضبط ترددها سهلة للغاية وسوف نتعرف على التردد فيما يلي لمشاهدة مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 133

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية: 10922

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

يذاع المسلسل يوم الاربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً على قناة ATV التركية، كنا بمكن مشاهدته كل يوم أثناء عرضه في الساعة 2 بعد منتصف الليل على موقع قصة عشق مترجم، ويمكن مشاهدته الساعة 8 مساءً على القنوات الجزائرية الصعايدة واليرموك ومصر أم الدنيا.