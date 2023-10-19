مسلسل عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مدبلج عربي والقنوات الناقلة
مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 133
مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 133
يعتبر مسلسل عثمان واحدا من انجح واشهر المسلسلات التركيه والذي نال على اعجاب العديد من الناس في جميع انحاء العالم وينتظرونا مشاهده جميع حلقاته بشكل يومي وحصري، لذلك ازداد البحث من قبل الكثيرين حول مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 133 وهي الحلقة التي يتم إذاعتها من خلال قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان عن حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وتاريخه الكبير الملئ بالأحداث والمعارك الملهمة والقوية التي خلدها التاريخ ويجسد الممثل بوراك أوزجيفيت دور المؤسس عثمان ببراعة وقد نجح في إضفاء الروح والعمق على شخصية هذا الزعيم.
القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 133
تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أفضل القنوات الناقلة لمسلسل عثمان فهي تقوم ببث المحتوى للمواطنين في مختلف دول العالم العربي، وطريقة ضبط ترددها سهلة للغاية وسوف نتعرف على التردد فيما يلي لمشاهدة مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 133
تردد قناة الفجر الجزائرية
- تردد قناة الفجر الجزائرية: 10922
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة ATV التركية
- التردد: 10796
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- جودة القناة: HD.
يذاع المسلسل يوم الاربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً على قناة ATV التركية، كنا بمكن مشاهدته كل يوم أثناء عرضه في الساعة 2 بعد منتصف الليل على موقع قصة عشق مترجم، ويمكن مشاهدته الساعة 8 مساءً على القنوات الجزائرية الصعايدة واليرموك ومصر أم الدنيا.