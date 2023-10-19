من هنا خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يتساءل العديد من المواطنين المصريين عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي بشكل إلكتروني من خلال الانترنت، والتي إتاحته الحكومية للمواطنين تكافل وكرامة لتسهيل وتخفيف الإجراءات عليهم .

استعلام تكافل وكرامة

يتيح برنامج تكافل وكرامة تطبيق يمكنك تحميله من على متجر بلاي ستور ومن خلاله يمكنك أن تستعلم عن المعاش الخاص بك أو من خلال الاتصال بالخط الساخن إذا حدثت لك أي مشكلة ويمكنك أن تستعلم أيضا من خلال الدخول على جوجل والقيام بعدد من الإجراءات وهي:

أن تدخل لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

ثم تختار جملة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

ثم تدخل كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ثم تضغط على كلمة بحث ليظهر لك قيمة المعاش الخاص بك.

الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة

توجد جملة من الشروط اللازمة لتلقي دعم تكافل وكرامة، من ضمنها، كل ما يلي:

أن تكون مصري الجنسية.

كما أنه ينبغي ألا تكون اقامتك خارج مصر.

لا بد من أن تكون الأسرة محدودة الدخل.

عدم امتلاك أي حيازات او امتلاك او محلات تجارية.

معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير برنامج تكافل وكرامة لمساعدة كل المواطنين المصريين التي ليس لديهم دخل كافي يساعدهم على العيش به طوال الشهر وتحسين مستوى معيشتهم أيضا، وذلك بالإضافة للدعم المعنوي التي تقدمه الدولة لكل الأسر المحتاجة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع حاليا، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج من ضمن البرامج الهامة بمصر الخاصة بتوفير الدعم.