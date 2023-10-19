خطوات وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر الإلكترونية 2023

يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن معرفة الخطوات اللازمة للقيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر لهذا السبب أوضحت وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين أنه يمكنهم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة واتباع بعض الخطوات حتى يتمكنوا من الاستعلام عن المخالفات المرورية ثم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية بدون احتياجهم للذهاب إلى أي جهة من الجهات الحكومية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية القيام بذلك بكل سهولة إلكترونيًا وهذا من خلال الخطوات الآتية:

يقوم الفرد المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية ثم الدخول إلي المنصة.

يقوم بالضغط علي أبشر أفراد وبعدها دليل الخدمات ثم يضغط على المرور.

يقوم الفرد المتقدم بالضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية وينتقل مباشرة إلى صفحة جديدة التي بها كافة المعلومات الخاصة بتلك الخدمة.

ثم يقوم بكتابة رقم الهوية الخاصة به وكلمة المرور ويضغط على عرض فتظهر له كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرورية الموجودة على سيارته .

كيفية القيام بتسديد المخالفات المرورية عن طريق منصة أبشر

بعد القيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية يمكن للفرد المستفيد القيام بتسديد هذه المخالفة إلكترونيا من خلال الآتي: