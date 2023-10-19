طريقة وخطوات حجز موعد بالأحوال المدنية 1445 برقم الهوية

يريد العديد من المواطنين معرفة الخطوات اللازمة بخصوص حجز موعد بالأحوال المدنية 1445 إلكترونياً حيث تعتبر من أحد الخدمات الهامة التي تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتقديمها ويتم ذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية حيث تقوم المنصة أيضاً بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات الحكومية وقضاء العديد من الوقت.

حجز موعد بالأحوال المدنية 1445

أعلنت وزارة الداخلية السعودية طريقة حجز موعد بالأحوال المدنية من خلال منصة أبشر وذلك عند اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على خدمة الأفراد.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد خدمة حجز موعد بالأحوال المدنية.

قم بإدخال رقم الهوية والمعلومات المطلوبة بدقة.

قم بتحديد حجز موعد.

أوضحت وزارة الداخلية بأنه لا يوجد طريقة أخرى يمكن أن يقوم بها المواطن لحجز الموعد غير منصة أبشر حتى الآن.

كيفية طباعة الموعد بالأحوال المدنية

يمكن طباعة الموعد عن طريق الآتي:

قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بالضغط على أبشر أفراد.

قم بكتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

قم بالضغط على فتح المواعيد قم باختيار الأحوال المدنية من خلال الخدمات الرئيسية

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمواطنين أو لوكان من المقيمين المقيمين يقوم بكتابة رقم الإقامة.

قم بكتابة تاريخ الميلاد.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

اضغط على فتح مواعيد.

اختر المعاد المناسب.

قم بالضغط على طباعة.

التواصل مع الأحوال المدنية السعودية

يمكن التواصل مع الأحوال المدنية حتى تساعد المواطنين والمقيمين من التواصل معها بداية من يوم الأحد حتى يوم الخميس بداية من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساءً من خلال الرقم التالي 1916