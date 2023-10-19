كيفية التسجيل في التأهيل الشامل إلكترونيًا 2023

يرغب العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن معرفة كيفية التسجيل في التأهيل الشامل ونظرا لكثرة التساؤلات فقد ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كافة أسئلة المواطنين بأنه يمكنهم ذلك عند الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة سيجدون العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم.

التسجيل في التأهيل الشامل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح كيفية القيام بالتسجيل داخل برنامج التأهيل الشامل من خلال الآتي:

يكون الشخص المتقدم في الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يقوم بالضغط على النفاذ الوطني الموحد ثم يكتب رقم الهوية الوطنية الخاص بالشخص المتقدم ورمز التحقق الذي سوف يرسل في رسالة نصية .

يختار التسجيل ويضغط على خدمات الوزارة وبعدها على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

ثم ينقر على خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة ويكتب كافة البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح.

ثم يضغط على الحالة الاجتماعية مثل : عدد الذكور، عدد الإناث، عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

يضغط على تقديم الطلب الخاص به.

كما انه يوجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب على المتقدم القيام بتقديمها

ما هو برنامج التأهل الكامل

يوجد العديد المواطنين السعوديون الذين يعانون من الأمراض المزمنة والإعاقات الحركية والحسية ويوجد منهم الغير قادرين على سد احتياجات أبنائهم الصحية فيمكنهم التسجيل من خلال الخطوات السابقة، وهذا من ضمن خطة المملكة حتى تجعل كافة الخدمات خدمات إلكترونية سهلة حتى تسهل على المواطنين إتمام هذه الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات كيفية التسجيل على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.