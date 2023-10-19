خطوات تجديد الإقامة بدون رخصة عمل عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

يتساءل العديد من الأشخاص الوافدين إلى المملكة العربية السعودية إذا يمكن لهم القيام تجديد الإقامة بدون رخصة عمل وهذا بسبب الصعوبات الكثيرة التي يواجهونها بالعمل في أي منطقة ونتيجة لذلك فهم يبحثون عن فرصة عمل في أي منطقة أخرى حيث أوضحت وزارة الداخلية السعودية قدى إمكانية هذه الفرصة بالإضافة إلى ذلك فهي اوضحت أيضا المده الخاصة ببقاء الوافدين داخل اراضي المملكة .

تجديد الإقامة بدون رخصة عمل

قامت وزارة الداخلية السعودية بتأكيده على أنه من الممكن للأشخاص الوافدين القيام بتجديد الاقامة وهذا بدون الاحتياج إلي رخصة عمل فقط عن طريق عمل واتباع هذه الإجراءات:

يقوم الشخص المتقدم بالدخول إلى الرابط الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

ثم يضغط على أيقونة أبشر للأعمال وبعدها الضغط على تسجيل الدخول.

يقوم بكتابة كافة ثم بيانات الحساب المسجل مسبقا ويضغط على الخدمات الالكترونية.

يختار تجديد الإقامة من ضمن الخيارات الموجودة.

ثم يكتب اسم العامل الذي يرغب في تجديد الإقامة ويختار مدة ثلاثة أشهر فهي أقصى مدة.

يجب على المتقدم القيام بقراءة كافة الأحكام والشروط بدقة قبل الموافقة عليها.

سوف يتم تجديد الإقامة بشكل مؤقت حتى يتمكن من العثور على فرصة عمل جديدة.

شروط تجديد الإقامة بالسعودية

قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع بعض الشروط المطلوبة حتى يتمكن من تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمنها أن يكون الفرد حاضر داخل المملكة أثناء تقديمه لهذا الطلب وأن يكون لديه تأمين صحي ساري والقيام بتسديد كافة مصاريف التجديد الخاصة بالإقامة الجديدة.