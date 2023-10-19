قانون العمل الجديد 2023 وابرز أهدافه 2023

قانون العمل الجديد 2023، هو نظام تعمل الحكومة على تطبيقه في مختلف الوظائف الحكومية، وأيضا القطاع الخاص، وذلك بهدف تنظيم عدد ساعات العمل، والإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى التي يتمتع بها العامل أو الموظف، بهدف خلق بيئة عمل جيدة ومريحة تعمل على زيادة الإنتاج، كما أنها يضمن هذا القانون حقوق وواجبات الموظف والمؤسسة التي يعمل بها أيضا، ومن المقرر مناقشة هذا القانون خلال شهر أكتوبر 2023 الجاري، لذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم مميزات قانون العمل الجديد 2023.

قانون العمل الجديد 2023

قانون العمل الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه، يتضمن مجموعة من الامتيازات والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل مريحة وآمنة، حيث يتضمن القانون ما يلي:

يجوز نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج،

بشرط موافقة العامل على ذلك كتابة، وفي هذه الحالة يكون للعامل جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

أهداف قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد بهدف إلى تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، في حالة إذا كان العامل في مكان العمل، باستثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تواجدهم اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، ومن ضمن أهداف هذا القانون: