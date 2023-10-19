هنا خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا وكيفية التسجيل 2023

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد التقديم في القرعة للهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية 2025، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة في تلقي طلبات التقديم، بداية من يوم 4 أكتوبر 2023، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، ومن المقرر أن تظهر نتيجة القرعة العام المقبل، وذلك بعدما تقوم الوزارة بمراجعة طلبات التقديم ومطابقتها مع الشروط الواجب توافرها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة القرعة وخطوات الاستعلام.

الهجرة العشوائية لأمريكا

هناك مجموعة من الخطوات السهلة التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا، وذلك عقب الانتهاء من التقديم للقرعة، والتي من المقرر ان تظهر نتيجتها بعد عام من الآن، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الدخول مباشرة على الرابط الرسمي لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، من هنا.

بعد ذلك قم بالضغط زر “check status”.

قم بإضافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورمز التأكيد.

أدخل رمز التحقق.

قم بالضغط على “submit”.

بعدها سوف تظهر لك نتيجة القرعة.

رابط وطريقة التسجيل في اللوتري الأمريكي

يبدأ التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025، بداية من يوم 4 أكتوبر 2023، حتى يوم 7 نوفمبر 2023، وذلك بعدما يكون الشخص مستوفي للشروط اللازمة للقبول في القرعة، ويمكن التسجيل في القرعة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية، من خلال مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي: