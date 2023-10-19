الآن فرض تعويض على مقدم الخدمة الكهربائية من شركة الكهرباء السعودية 2023

في ظل ما ورد من أنباء بشأن القصور في العمل المقدمي الخدمة الكهربائية، واستياء المواطنين من هذه الأفعال، مما جعلهم يتخذون إجراءات المتعلقة بالشكاوى عليهم، وهذا ما دفع شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية إلى فرض تعويضات على فاتورة المستهلكين، ومن جانبه أيضًا فرض الغرامات على موظفين، لذا في هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة تعويض المواطنين بخصم مبلغ من فاتورة الاستهلاك في السطور التالية.

تعويض على مقدم الخدمة الكهربائية

في ضوء الشكاوي المستمرة من جانب المواطنين، دفع الشركة السعودية إلى إعلان أنه سيتم تعويض المواطن، في حالة وجود تقصير فعلي من الموظفين، وسيحصل المواطن عليها من خلال الخصم عن فاتورة استهلاك الكهرباء القادمة له، ويوجد طريقة أخرى يمكن الخصم أيضًا بواسطة الاستيراد النقدي، وقد نوهت الشركة عن أن هذه التعويضات سوف تسلم مباشرة للمواطنين دون الحاجة إلى السعي وراء تقديم طلب للحصول على تعويضات.

عقوبات عدم الالتزام بمواعيد توصيل الكهرباء بالسعودية

بشأن عدم قيام مقدم الخدمة الإلكترونية بأداء مهامهم، في توصيل وصل الكهرباء للمواطنين، سيتعرضون إلى عقوبات حيث سيتم دفع مبلغ مالي كتعويض للمستهلك يصل قيمته إلى 100ريال سعودي، وإذا أصر الموظف على تعنته وعدم أداء الخدمة بشكل جيد، لذا عليه بتقديم مبلغ مالي قدره 20 ريال وذلك عن الأيام الإضافية، وأشارت إلى أنه إذا تم إجراء أي تعديلات على فاتورة الكهرباء سواء أكانت إضافة أو تجميع وغيرهم، فيجب أن يتم خلال 20 يومًا فقط وذلك لإصحاب الجهد المنخفض، في حين تصل إلى 30 يومًا لإصحاب الجهد المتوسط.