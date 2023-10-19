صدرت ناو.. جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 عبر منصة مظلتي والرعاية الأجتماعية

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء 20 يوليو 2023 قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 الوجبة الخامسة 2023، وتشمل القائمة أكثر من 1.5 مليون أسرة فقيرة من جميع محافظات مصر، وقد تم اختيار هذه الأسر بناء على مجموعة من المعايير منها مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، يبلغ إجمالي قيمة المنحة المالية التي سيتم صرفها للمستفيدين من هذا البرنامج حوالي 10 مليارات جنيه مصري.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

يمكن الحصول على قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 من خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإنترنت أو من خلال التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظة التابع لها الشخص، ويمكنك أيضا البحث عن إسمك في القائمة من خلال موقع الوزارة وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإنترنت.

ثم بعد ذلك انقر على علامة التبويب “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

انقر على رابط “قائمة المستفيدين”.

ثم قم بإدخال اسمك ومحافظة إقامتك في الحقول المخصصة لذلك.

وفي النهاية انقر على زر “بحث”

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 والتي تشمل:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيم بصورة دائمة في العراق.

يجب أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 60 عام للذكور ومن 15 إلى 55 عام للإناث.

ينبغي أن يكون المتقدم من الأسر الفقيرة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون المتقدم غير قادر على العمل.

جهود الحكومة المصرية

يأتي إطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة لعام 2023 في إطار جهود الحكومة المصرية لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها، وتشمل هذه الجهود ما يلي: