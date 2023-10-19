على القمر الصناعي نايل سات “تردد قناة أون تايم سبورت” ON TIME SPORTS

البحث قائم في وقت الحالي من قبل عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة أون تايم سبورت، حيث واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بنقل مباريات محلية وعالمية للمواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية، وقد نقلت مؤخرًا عدد من المباريات الدولية والتي كانت بين منتخب الجزائر ومنتخب مصر، حيث مباراة ودية، والفترة القادمة بكل تأكيد ستعرض مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، فدعونا نوضح لكم تردد القناة وكيفية ضبط ترددها، فضلًا كونوا معنا.

تردد قناة أون تايم سبورت

محبي ومتابعي الساحرة المستديرة في قارة إفريقيا وبالأخص جمهورية مصر العربية يبحثون حاليًا عن تردد أشهر القنوات الرياضية، والمتخصصة في بث محتوى رياضي على شاشتها على مدار 24 ساعة ودون انقطاع، بل وبأعلى جودة ودون الحاجة إلى دفع اشتراك، حيث فضلًا عن بث المحتوى المباشر، فإنها تمتلك استديو تحليلي ويعمل به أفضل محللي الكرة بالجمهورية للتعليق على المباريات، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

المقر الصناعي هو النايل سات.

تردد القناة هو 11861.

معدل الترميز هو 27500.

معدل الاستقطاب هو العمودي.

جودة القناة هي HD.

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت بالإحداثيات

حتى تتمكن من مشاهدة المحتوى المميز التي تعرضه القناة على شاشتها، عليك أن تقوم بتثبيت إحداثيات القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث يمكن ضبط التردد من خلال السير على الخطوات التالية: