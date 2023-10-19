تحدي جديد .. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني دوري السوبر الأفريقي ( اعرف القنوات الناقلة )
من المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق سيمبا التنزاني في المباراة التي ستُقام مساء الجمعة المقبل في العاصمة دار السلام، تعتبر هذه المباراة افتتاحية لمباريات الدوري الأفريقي لكرة القدم، يُذكر أن المباراة ستُبث مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية، وسيتمكن الجمهور من متابعتها بشكل مجاني، ويُعد الدوري الأفريقي لكرة القدم واحدًا من أهم البطولات الكروية على المستوى القاري، ويُتاح للمشجعين فرصة متابعة المباريات عبر البث التلفزيوني.
موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني
من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، في تمام السادسة مساءً، ستكون هذه المباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، تعد هذه البطولة من أهم البطولات القارية في عالم كرة القدم وتجمع بين أندية قوية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا
- أعلنت قنوات أبوظبي الإماراتية بشكل رسمي عن حصولها على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، ومن بين هذه المباريات مباراة الافتتاح التي ستقام بين الأهلي وسيمبا، ستكون هذه المباراة متاحة للمشاهدين عبر قنوات أبوظبي الرياضية.
- أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بشكل رسمي عن استحواذها على حقوق بث مباريات دوري السوبر الأفريقي، هذا الإعلان يمثل فرصة رائعة للمشجعين لمتابعة مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس والاستمتاع بأفضل تغطية لأحداث البطولة.
الأهلي قادر على تخطي الصعاب
يواصل النادي الأهلي تدريباته في يوم الثلاثاء بملعب مختار التتش، حيث يستعد لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، يتمتع النادي الأهلي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مباراة الدوري المصري على فريق الإسماعيلي بنتيجة 3-1.
هذه التدريبات تأتي في إطار الاستعداد للمباراة الهامة وتحقيق النجاح في بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهو إنجاز يسعى النادي الأهلي لتحقيقه.
مباريات دوري السوبر الإفريقي
- المباراة الأولى : الأهلي ضد سيمبا التنزاني.
- المباراة الثانية : الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي.
- المباراة الثالثة : الوداد المغربي ضد أنييمبا النيجيري.
- المباراة الرابعة : صن داونز الجنوب إفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.