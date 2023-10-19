تحدي جديد .. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني دوري السوبر الأفريقي ( اعرف القنوات الناقلة )

يواصل النادي الأهلي تدريباته في يوم الثلاثاء بملعب مختار التتش، حيث يستعد لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، يتمتع النادي الأهلي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مباراة الدوري المصري على فريق الإسماعيلي بنتيجة 3-1.

هذه التدريبات تأتي في إطار الاستعداد للمباراة الهامة وتحقيق النجاح في بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهو إنجاز يسعى النادي الأهلي لتحقيقه.

مباريات دوري السوبر الإفريقي