تسريب.. جميع أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2023 بالترتيب طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية

زاد الانتظار والحماس من قبل عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لعام 2023 والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن، وتعد الجائزة أهم وأشهر الجوائز الفردية في كرة القدم، والتي تشغل العالم كله من خلال معرفة من الفائز بالجائزة، حيث يوجد هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 بالترتيب

وجاءت قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2023 كالتالي:

محمد صلاح – ليفربول. جمال موسيالا – بايرن ميونخ. جوشكو جفارديول – لايبزيج ومانشستر سيتى. أندريه أونانا – مانشستر يونايتد كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى. بوكايو ساكا – أرسنال كيفين دى بروين – مانشستر سيتى. جود بيلينجهام – ريال مدريد. برناردو سيلفا – مانشستر سيتى. كولو موانى – إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي. كفارا تسيخيليا – نابولي. روبن دياز – مانشستر سيتي. نيكولو باريلا – إنتر ميلان. إيمليانو مارتينيز – أستون فيلا. ياسين بونو – إشبيلية والهلال. فينيسيوس جونيور – ريال مدريد. مارتين اوديجارد – أرسنال. جوندوجان – مانشستر سيتي وبرشلونة. جوليان ألفاريز – مانشستر سيتى. ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان وإنتر ميامي. أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد. رودري – مانشستر سيتي. روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة. لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان. كيليان مبابي – باريس سان جيرمان. هاري كين – توتنهام. لوكا مودريتش – ريال مدريد. فيكتور أوسيمين – نابولي. كيم مين جاي – نابولي

طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية

حيث يتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب، حيث أن كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط، والمعايير الثلاثة هي :

العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام.

سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف).

مسيرة اللاعب.

حيث بدأ العد التنازلي لحفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023 الذي سيقام على مسرح “شاتليه” في باريس هذا العام، ومن المقرر إقامتها يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت مصر .